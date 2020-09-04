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Австралия продлила санкции против РФ на три года - Кулеба

Киев • УНН

 • 11193 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Австралия продлила санкции против Российской Федерации на следующие три года или до выполнения РФ обязательств по Минским соглашениям. Об этом во время брифинга сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

Австралия продлила санкции против РФ на три года - Кулеба

"Хорошая новость пришла к нам из Австралии. Австралия продлила санкции против Российской Федерации на следующие три года или до выполнения Россией своих обязательств по Минским соглашениям. Об этом мы получили официальную коммуникацию Австралии, ее решение является окончательным. Австралия обновила санкционный список, и сегодня он насчитывает 37 компаний и 101 человека", - отметил он.

Напомним, шесть европейских стран поддержали решение Совета ЕС о продлении санкций против России по Крыму.

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