Австралія отримає від Польщі 1 млн доз вакцини Pfizer

Деталі

В цілому 530 тисяч доз, які повинні прибути до Австралії пізно ввечері в неділю, будуть доставлені в Новий Південний Уельс для вакцинації людей у ​​віці від 20 до 39 років, які проживають в 12 гарячих точках в районах урядування Сіднея. Влада австралійського штату Новий Південний Уельс бореться зі спалахом коронавірусу в регіоні.

Минулого місяця польські ЗМІ повідомили, що Державне агентство стратегічних резервів має намір продати не менше чотирьох мільйонів доз зі своїх запасів, замовивши у Pfizer 100 мільйонів доз. Польські ЗМІ повідомили, що Австралія була серед тих країн, які проявили інтерес.

Австралія уклала угоду з польським урядом про закупівлю додаткових доз Pfizer в межах міжнародної співпраці. Вакцини були відправлені з заводу Pfizer в Бельгії.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Польща перепродасть Україні вакцину AstraZeneca з коротким терміном придатності

Представник посольства Польщі в Канберрі сказав, що угода є продовженням триваючого співробітництва між двома країнами.

Прем'єр-міністр штату Вікторія Деніел Ендрюс повідомив, що штат Вікторія отримає 175 тисяч доз з нової поставки.

Доповнення

У Сіднеї (штат Новий Південний Уельс) протягом минулої доби зафіксували 466 хворих на коронавірус. Цей показник перевищив попередній максимум – 390 людей. Через спалах хвороби у місті введуть суворіші карантинні правила.