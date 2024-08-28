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Австралія та острівні держави Тихого океану узгодили план безпеки на $271 млн

Австралія та острівні держави Тихого океану узгодили план безпеки на $271 млн

Київ • УНН

 • 113228 перегляди

Австралія та тихоокеанські острівні держави схвалили план на $271 млн для зміцнення регіональної безпеки. План передбачає покращення підготовки поліції та створення мобільного регіонального поліцейського підрозділу.

Австралія і острівні штати Тихого океану узгодили план на $271 мільйон для зміцнення регіональної безпеки. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Австралія оголосила в середу про схвалення плану на суму 400 мільйонів австралійських доларів (271 мільйон доларів США) від острівних штатів Тихого океану. План передбачає покращення підготовки поліції та створення мобільного регіонального поліцейського підрозділу.

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Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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