Австралія та острівні держави Тихого океану узгодили план безпеки на $271 млн
Київ • УНН
Австралія та тихоокеанські острівні держави схвалили план на $271 млн для зміцнення регіональної безпеки. План передбачає покращення підготовки поліції та створення мобільного регіонального поліцейського підрозділу.
Австралія і острівні штати Тихого океану узгодили план на $271 мільйон для зміцнення регіональної безпеки. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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Австралія оголосила в середу про схвалення плану на суму 400 мільйонів австралійських доларів (271 мільйон доларів США) від острівних штатів Тихого океану. План передбачає покращення підготовки поліції та створення мобільного регіонального поліцейського підрозділу.
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