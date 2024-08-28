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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Австралия и островные государства Тихого океана согласовали план безопасности на $271 млн

Австралия и островные государства Тихого океана согласовали план безопасности на $271 млн

Киев  •  УНН

28 августа 2024, 03:11  •  9903 просмотра

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Австралия и тихоокеанские островные государства одобрили план на $271 млн для укрепления региональной безопасности. План предусматривает улучшение подготовки полиции и создание мобильного регионального полицейского подразделения.

Австралия и островные штаты Тихого океана согласовали план на $271 миллион для укрепления региональной безопасности. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Австралия объявила в среду об одобрении плана на сумму 400 миллионов австралийских долларов (271 миллион долларов США) от островных штатов Тихого океана. План предусматривает улучшение подготовки полиции и создание мобильного регионального полицейского подразделения.

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