Австралия и островные государства Тихого океана согласовали план безопасности на $271 млн
Киев • УНН
Австралия и тихоокеанские островные государства одобрили план на $271 млн для укрепления региональной безопасности. План предусматривает улучшение подготовки полиции и создание мобильного регионального полицейского подразделения.
Австралия и островные штаты Тихого океана согласовали план на $271 миллион для укрепления региональной безопасности. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Австралия объявила в среду об одобрении плана на сумму 400 миллионов австралийских долларов (271 миллион долларов США) от островных штатов Тихого океана. План предусматривает улучшение подготовки полиции и создание мобильного регионального полицейского подразделения.
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