Австралийская почта вместе с Посольством Украины разработали марку в поддержку Украины

Австралийская почта выпустит марку в поддержку Украины по инициативе украинского посольства. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины, передает УНН.

Детали

Посольство Украины в Австралии вместе с австралийским национальным оператором почтовой связи "Australia Post" разработали новую почтовую марку в поддержку Украины. Марка вскоре появится в продаже в почтовых отделениях Австралии.

Инициатива создания марки исходила от украинского посольства, которое обратилось к австралийской стороне с этим предложением. Дизайн марки был разработан "Australia Post" с учетом рекомендаций украинской стороны, в частности АО "Укрпочта".

Вероятно, официальная презентация марки состоится 24 августа 2024 года в Сиднее во время торжеств, посвященных Дню Независимости Украины.

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