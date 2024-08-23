Австралійська пошта разом з Посольством України розробили марку на підтримку України
Київ • УНН
Посольство України в Австралії ініціювало випуск нової поштової марки на підтримку України. Марка з'явиться у продажу в австралійських поштових відділеннях, а її презентація може відбутися 24 серпня 2024 року в Сіднеї.
Австралійська пошта випустить марку на підтримку України за ініціативою українського посольства. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України, передає УНН.
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Посольство України в Австралії разом з австралійським національним оператором поштового зв'язку "Australia Post" розробили нову поштову марку на підтримку України. Марка незабаром з’явиться у продажу в поштових відділеннях Австралії.
Ініціатива створення марки виходила від українського посольства, яке звернулося до австралійської сторони з цією пропозицією. Дизайн марки був розроблений "Australia Post" з урахуванням рекомендацій української сторони, зокрема АТ "Укрпошта".
Ймовірно, офіційна презентація марки відбудеться 24 серпня 2024 року в Сіднеї під час урочистостей, присвячених Дню Незалежності України.
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