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Австралійська пошта разом з Посольством України розробили марку на підтримку України

Австралійська пошта разом з Посольством України розробили марку на підтримку України

Київ • УНН

 • 31130 перегляди

Посольство України в Австралії ініціювало випуск нової поштової марки на підтримку України. Марка з'явиться у продажу в австралійських поштових відділеннях, а її презентація може відбутися 24 серпня 2024 року в Сіднеї.

Австралійська пошта випустить марку на підтримку України за ініціативою українського посольства. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України, передає УНН.

Деталі

Посольство України в Австралії разом з австралійським національним оператором поштового зв'язку "Australia Post" розробили нову поштову марку на підтримку України. Марка незабаром з’явиться у продажу в поштових відділеннях Австралії.

Ініціатива створення марки виходила від українського посольства, яке звернулося до австралійської сторони з цією пропозицією. Дизайн марки був розроблений "Australia Post" з урахуванням рекомендацій української сторони, зокрема АТ "Укрпошта".

Ймовірно, офіційна презентація марки відбудеться 24 серпня 2024 року в Сіднеї під час урочистостей, присвячених Дню Незалежності України.

Австралія вироблятиме протикорабельні ракети спільного із норвезькою оборонною компанією22.08.24, 09:01 • 15063 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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