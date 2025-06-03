Австралія посилює контроль за криптоматами через шахрайство
Київ • УНН
В Австралії запроваджено обмеження на діяльність криптоматів через зростання кількості шахрайств. Нові правила включають обов'язкову реєстрацію операторів та посилення вимог до ідентифікації.
Австралійське агентство з фінансових злочинів запровадило обмеження на діяльність криптовалютних банкоматів через зростання випадків шахрайства та фінансових махінацій, пише УНН з посиланням на Bloomberg.
Деталі
За даними Австралійського центру звітності та аналізу транзакцій (AUSTRAC), кількість криптовалютних банкоматів у країні зросла до понад 500 одиниць, що сприяло збільшенню випадків шахрайства та фінансових злочинів. У відповідь на це AUSTRAC запровадив нові обмеження, спрямовані на посилення контролю за діяльністю таких банкоматів.
Згідно з повідомленням, нові правила передбачають обов'язкову реєстрацію операторів криптовалютних банкоматів, посилення вимог до ідентифікації клієнтів та звітності про підозрілі транзакції. Ці заходи мають на меті зменшити ризики, пов'язані з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму, повідомляє Bloomberg.
Доповнення
Кілька років Австралія переживає бум кількості криптобанкоматів. Згідно з даними AUSTRAC, зараз у країні понад 1 тис. 800 машин порівняно з лише 23 у 2019 році. Клієнти віком від 50 років становили майже 72% усіх транзакцій криптобанкоматів за вартістю, а ті, хто віком від 60 до 70 років, - 29%.
Довідково
AUSTRAC (Australian Transaction Reports and Analysis Centre) – національний фінансовий розвідковий підрозділ Австралії, відповідальний за виявлення та запобігання фінансовим злочинам.
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