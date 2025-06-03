Австралия усиливает контроль за криптоматами из-за мошенничества

Австралийское агентство по финансовым преступлениям ввело ограничения на деятельность криптовалютных банкоматов из-за роста случаев мошенничества и финансовых махинаций, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

По данным Австралийского центра отчетности и анализа транзакций (AUSTRAC), количество криптовалютных банкоматов в стране выросло до более 500 единиц, что способствовало увеличению случаев мошенничества и финансовых преступлений. В ответ на это AUSTRAC ввел новые ограничения, направленные на усиление контроля за деятельностью таких банкоматов.

Согласно сообщению, новые правила предусматривают обязательную регистрацию операторов криптовалютных банкоматов, усиление требований к идентификации клиентов и отчетности о подозрительных транзакциях. Эти меры направлены на уменьшение рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма, сообщает Bloomberg.

Дополнение

Несколько лет Австралия переживает бум количества криптобанкоматов. Согласно данным AUSTRAC, сейчас в стране более 1 тыс. 800 машин по сравнению с всего 23 в 2019 году. Клиенты в возрасте от 50 лет составляли почти 72% всех транзакций криптобанкоматов по стоимости, а те, кто в возрасте от 60 до 70 лет, - 29%.

Справочно

AUSTRAC (Australian Transaction Reports and Analysis Centre) – национальное финансовое разведывательное подразделение Австралии, ответственное за выявление и предотвращение финансовых преступлений.

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