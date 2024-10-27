Авіаудар по Харкову: зросла кількість постраждалих до 4 осіб
Київ • УНН
Ворожі війська завдали авіаудару по Шевченківському району Харкова, використовуючи керовані авіабомби. Внаслідок атаки пошкоджено багатоквартирні будинки, четверо людей постраждали.
Сьогодні ввечері ворожі війська завдали авіаудару по житловому району Харкова, внаслідок чого постраждали цивільні. Про це повідомляє Поліція Харківської області, передає УНН.
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За попередніми даними, загарбники використали керовані авіабомби, що призвело до значних пошкоджень в інфраструктурі.
У результаті атаки, яка відбулася в Шевченківському районі, зафіксовано одне влучання в будівельний майданчик, що також пошкодило багатоквартирні будинки.
За словами голови ОВА Олега Синєгубова, на даний момент відомо про чотирьох постраждалих, серед яких 51-річного чоловіка та 75-річну жінку, яких було терміново доставлено до лікарні.
Слідчо-оперативна група ХРУП № 3, разом з криміналістами та вибухотехніками, працює на місці події. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Інформація продовжує оновлюватися.
Ворожі обстріли по Харкову: постраждала цивільна особа27.10.24, 21:11 • 25804 перегляди