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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Авиаудар по Харькову: возросло количество пострадавших до 4 человек

Киев  •  УНН

20:26 • 6830 просмотра

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Вражеские войска нанесли авиаудар по Шевченковскому району Харькова, используя управляемые авиабомбы. В результате атаки повреждены многоквартирные дома, четыре человека пострадали.

Сегодня вечером вражеские войска нанесли авиаудар по жилому району Харькова, в результате чего пострадали гражданские. Об этом сообщает Полиция Харьковской области, передает УНН.

Детали

По предварительным данным, захватчики использовали управляемые авиабомбы, что привело к значительным повреждениям в инфраструктуре.

В результате атаки, которая произошла в Шевченковском районе, зафиксировано одно попадание в строительную площадку, что также повредило многоквартирные дома.

По словам главы ОВА Олега Синегубова, на данный момент известно о четырех пострадавших, среди которых 51-летний мужчина и 75-летняя женщина, которые были срочно доставлены в больницу.

Следственно-оперативная группа ХРУП № 3, вместе с криминалистами и взрывотехниками, работает на месте происшествия. Полиция открыла уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.

Информация продолжает обновляться.

Вражеские обстрелы по Харькову: пострадал гражданский человек27 октября 2024, 19:11 • 11086 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоВойна
kharkivХарьков