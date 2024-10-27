Авиаудар по Харькову: возросло количество пострадавших до 4 человек
Киев • УНН
Вражеские войска нанесли авиаудар по Шевченковскому району Харькова, используя управляемые авиабомбы. В результате атаки повреждены многоквартирные дома, четыре человека пострадали.
Сегодня вечером вражеские войска нанесли авиаудар по жилому району Харькова, в результате чего пострадали гражданские. Об этом сообщает Полиция Харьковской области, передает УНН.
Детали
По предварительным данным, захватчики использовали управляемые авиабомбы, что привело к значительным повреждениям в инфраструктуре.
В результате атаки, которая произошла в Шевченковском районе, зафиксировано одно попадание в строительную площадку, что также повредило многоквартирные дома.
По словам главы ОВА Олега Синегубова, на данный момент известно о четырех пострадавших, среди которых 51-летний мужчина и 75-летняя женщина, которые были срочно доставлены в больницу.
Следственно-оперативная группа ХРУП № 3, вместе с криминалистами и взрывотехниками, работает на месте происшествия. Полиция открыла уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.
Информация продолжает обновляться.
Вражеские обстрелы по Харькову: пострадал гражданский человек27 октября 2024, 19:11 • 11086 просмотров