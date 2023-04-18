Авіація ЗСУ за добу завдала три удари по окупантам та ще один - по ЗРК
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Авіація ЗСУ за добу завдала трьох ударів по районах зосередження особового складу та удару по зенітно-ракетному комплексу противника, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.
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За даними Генштабу, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, станцію радіоелектронної боротьби та ще один важливий військовий об’єкт окупантів.
Нагадаємо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 183130 осіб, 3661 танків та сотень одиниць військової техніки.