Авиация ВСУ за сутки нанесла три удара по оккупантам и еще один - по ЗРК

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 • 485196 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Авиация ВСУ за сутки нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава и удар по зенитно-ракетному комплексу противника, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Детали

По данным Генштаба, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, станцию радиоэлектронной борьбы и еще один важный военный объект оккупантов.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 183130 человек, 3661 танков и сотен единиц военной техники.

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