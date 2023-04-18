Авиация ВСУ за сутки нанесла три удара по оккупантам и еще один - по ЗРК
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Авиация ВСУ за сутки нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава и удар по зенитно-ракетному комплексу противника, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.
Детали
По данным Генштаба, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, станцию радиоэлектронной борьбы и еще один важный военный объект оккупантов.
Напомним
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 183130 человек, 3661 танков и сотен единиц военной техники.