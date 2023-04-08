Авіація ЗСУ за добу завдала 8 ударів по районах зосередження окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Авіація Сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження окупантів, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.
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За даними Генштабу, було збито ворожий розвідувальний БпЛА.
Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 1 склад боєприпасів, 1 позицію засобів протиповітряної оборони та 3 станції радіоелектронної боротьби противника.
Нагадаємо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 177 680 осіб, 3636 танків та сотень одиниць військової техніки.