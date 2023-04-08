Авиация ВСУ за сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения оккупантов

Детали

По данным Генштаба, был сбит вражеский разведывательный БпЛА.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 1 склад боеприпасов, 1 позицию средств противовоздушной обороны и 3 станции радиоэлектронной борьбы противника.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 177 680 человек, 3636 танков и сотен единиц военной техники.