Авіація ЗСУ за добу завдала 8 ударів по окупантах та їх військовій техніці
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Авіація Сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.
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Як повідомили у Генштабі, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 райони зосередження озброєння та військової техніки, 1 склад боєприпасів, 4 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, 1 засіб протиповітряної оборони та ще 1 важливу ціль противника.
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