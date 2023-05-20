Авиация ВСУ за сутки нанесла 8 ударов по оккупантам и их военной технике

Детали

Как сообщили в Генштабе, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 района сосредоточения вооружения и военной техники, 1 склад боеприпасов, 4 артиллерийских подразделения на огневых позициях, 1 средство противовоздушной обороны и еще 1 важную цель противника.

Ранее

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 202 430 человек, 3781 танков и сотен единиц военной техники.