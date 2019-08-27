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Авіація Ізраїлю вразила пост ХАМАС в секторі Гази у відповідь на обстріл

Авіація Ізраїлю вразила пост ХАМАС в секторі Гази у відповідь на обстріл

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Літальний апарат Армії оборони Ізраїлю завдав у вівторок удар по військовому посту ХАМАС в секторі Газа у відповідь на обстріл території єврейської держави раніше в той же день. Про це повідомила армійська пресслужба, пише УНН.

“Деякий час тому був закарбований запуск снаряду з сектора Гази по ізраїльській території. У відповідь літальний апарат Армії оборони Ізраїлю вразив військовий пост ХАМАС в північній частині сектора Гази”, — йдеться в поширеній військовими заяві.

Раніше в пресслужбі заявили, що з палестинського анклаву, судячи з усього, було випущено більше снарядів по Ізраїлю, але вони “впали на території самого сектора Гази”.

Як повідомляв УНН, зникнення Палестини зі списку країн і територій Близького Сходу на сайті американського Держдепартаменту не пов’язане зі зміною курсу зовнішньої політики Вашингтона. Таку заяву зробив офіційний представник Держдепу.

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