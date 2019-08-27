Авиация Израиля поразила пост ХАМАС в секторе Газа в ответ на обстрел

“Некоторое время назад был засечен запуск снаряда из сектора Газа по израильской территории. В ответ летательный аппарат Армии обороны Израиля поразил военный пост ХАМАС в северной части сектора Газа”, — говорится в распространенном военными заявлении.

Ранее в пресс-службе заявили, что из палестинского анклава, судя по всему, было выпущено больше снарядов по Израилю, но они “упали на территории самого сектора Газа”.

Как сообщал УНН, исчезновение Палестины из списка стран и территорий Ближнего Востока на сайте американского Госдепартамента не связано с изменением курса внешней политики Вашингтона. Такое заявление сделал официальный представитель Госдепа.