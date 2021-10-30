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Авіарегулятор США планує регламентувати польоти над вежами 5G

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Федеральне авіаційне управління (ФАУ) США готується випустити кілька попереджень для пілотів та авіакомпаній щодо потенційного впливу мереж зв'язку п'ятого покоління (5G) на повітряні польоти. Про це з посиланням на джерела повідомила у п'ятницю газета The Wall Street Journal, передає УНН.

Авіарегулятор США планує регламентувати польоти над вежами 5G

Деталі

За даними газети, відомство вважає, що вплив радіосигналу від вишок зв’язку 5G на прилади, такі як альтиметр, який визначає відстань між літаком та земною поверхнею, може призвести до збоїв у системах керування повітряними суднами. Це пов’язано з тим, що верхній поріг частот для 5G 4,2 ГГц збігається з нижньою межею, що використовується в авіації.

У свою чергу представники Федеральної комісії зв’язку США наполягають на тому, що наявні дані не підтверджують припущення про вплив вишок 5G на авіаційні системи. Крім цього, вони зазначають, що ще торік запровадили деякі обмеження для операторів зв’язку після вивчення можливого впливу мереж на повітряне сполучення.

Ще деталі

За даними The Wall Street Journal, обидва відомства із серпня ведуть переговори з цього питання. Як очікується, сторони домовляться про якусь буферну зону в діапазоні суміжних частот, щоб унеможливити перешкоди для повітряних суден. Крім цього, ФАУ збирає та аналізує інформацію про місця, де літаки планують по глісаді в безпосередній близькості від вишок 5G, щоб зробити свої рекомендації пілотам набагато точнішими та мінімізувати незручності для операторів зв’язку.

Нагадаємо

Через два роки технологію 5G активно почнуть впроваджувати у великих містах України.

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