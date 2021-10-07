У великих містах України впроваджуватимуть 5G через два роки - Федоров

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“Ми вже запустили науково-дослідницьку роботу. Ми в наступному році плануємо на тендерах, щоб вже частоти були розіграні між операторами. Тому, поки ми займаємось 4G, з чим була проблема... Наступного року вже будуть на тендерах частоти, і я думаю, через два роки активно почнуть впроваджувати у великих містах технологію 5G”, — заявив Федоров.

Деталі

Урядовець повідомив, що через кілька тижнів в UNIT.City відкриється 5G-центр, де можна буде потестувати технологію. Застосовувати технологію, зі слів Федорова, будуть в першу чергу у промисловості.

Що було раніше

Мінцифри ініціювало вивільнення частот для впровадження 5G в Україні. Кабінет міністрів України у листопаді 2020 року схвалив план роботи над запровадженням в Україні 5G, ліцензію на що оператори мали отримати можливість купувати через рік-півтора.

Водночас “Велика трійка” мобільних операторів — lifecell, Vodafone Україна і Київстар — після ухвалення плану заявили, що запуску технології 5G варто очікувати не раніше 2022 року.