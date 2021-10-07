В крупных городах Украины будут внедрять 5G через два года - Федоров
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Через два года технологию 5G активно начнут внедрять в крупных городах Украины. Об этом заявил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время панели Киевского экономического форума, передает корреспондент УНН.
Цитата:
"Мы уже запустили научно-исследовательскую работу. Мы в следующем году планируем на тендерах, чтобы уже частоты были разыграны между операторами. Поэтому, пока мы занимаемся 4G, с чем была проблема... В следующем году уже будут на тендерах частоты, и я думаю, через два года активно начнут внедрять в больших городах технологию 5G", - заявил Федоров.
Детали
Член правительства сообщил, что через несколько недель в UNIT.City откроется 5G-центр, где можно будет потестировать технологию. Применять технологию, по словам Федорова, будут в первую очередь в промышленности.
Что было ранее
Минцифры инициировало высвобождение частот для внедрения 5G в Украине. Кабинет министров Украины в ноябре 2020 года одобрил план работы над введением в Украине 5G, лицензию на что операторы должны были получить возможность покупать через год-полтора.
В то же время "Большая тройка" мобильных операторов - lifecell, Vodafone Украина и Киевстар - после принятия плана заявили, что запуска технологии 5G стоит ожидать не ранее 2022 года.