Авиарегулятор США планирует регламентировать полеты над вышками 5G

Подробности

По данным газеты, ведомство считает, что влияние радиосигнала от вышек связи 5G на приборы, такие как альтиметр, определяющий расстояние между самолетом и земной поверхностью, может привести к сбоям в системах управления воздушными судами. Это связано с тем, что верхний порог частот для 5G 4,2 ГГц совпадает с нижним пределом, используемым в авиации.

В свою очередь представители Федеральной комиссии связи США настаивают на том, что имеющиеся данные не подтверждают предположение о влиянии вышек 5G на авиационные системы. Кроме этого, они отмечают, что еще в прошлом году были введены некоторые ограничения для операторов связи после изучения возможного влияния сетей на воздушное сообщение.

Еще детали

По данным The Wall Street Journal, оба ведомства с августа ведут переговоры по этому вопросу. Как ожидается, стороны договорятся о какой-либо буферной зоне в диапазоне смежных частот, чтобы сделать невозможным помехи для воздушных судов. Кроме этого, ФАУ собирает и анализирует информацию о местах, где самолеты планируют при глиссаде в непосредственной близости от вышек 5G, чтобы сделать свои рекомендации пилотам гораздо более точными и минимизировать неудобства для операторов связи.

Напомним

Через два года технологию 5G активно начнут внедрять в больших городах Украины.