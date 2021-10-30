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Авиарегулятор США планирует регламентировать полеты над вышками 5G

Киев • УНН

 • 20561 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Федеральное авиационное управление (ФАУ) США готовится выпустить несколько предупреждений для пилотов и авиакомпаний по поводу потенциального влияния сетей связи пятого поколения (5G) на воздушные полеты. Об этом со ссылкой на источники сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal, передает УНН.

Авиарегулятор США планирует регламентировать полеты над вышками 5G

Подробности

По данным газеты, ведомство считает, что влияние радиосигнала от вышек связи 5G на приборы, такие как альтиметр, определяющий расстояние между самолетом и земной поверхностью, может привести к сбоям в системах управления воздушными судами. Это связано с тем, что верхний порог частот для 5G 4,2 ГГц совпадает с нижним пределом, используемым в авиации.

В свою очередь представители Федеральной комиссии связи США настаивают на том, что имеющиеся данные не подтверждают предположение о влиянии вышек 5G на авиационные системы. Кроме этого, они отмечают, что еще в прошлом году были введены некоторые ограничения для операторов связи после изучения возможного влияния сетей на воздушное сообщение.

Еще детали

По данным The Wall Street Journal, оба ведомства с августа ведут переговоры по этому вопросу. Как ожидается, стороны договорятся о какой-либо буферной зоне в диапазоне смежных частот, чтобы сделать невозможным помехи для воздушных судов. Кроме этого, ФАУ собирает и анализирует информацию о местах, где самолеты планируют при глиссаде в непосредственной близости от вышек 5G, чтобы сделать свои рекомендации пилотам гораздо более точными и минимизировать неудобства для операторов связи.

Напомним

Через два года технологию 5G активно начнут внедрять в больших городах Украины.

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