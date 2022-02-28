Авіаналіт у Броварах: одна людина загинула
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Внаслідок авіанальоту на околиці Броварів 5 людей поранені, одна людина загинула, повідомив на Facebook міський голова Броварів Ігор Сапожко, передає УНН.
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“Уточнюємо наші втрати: 1 загиблий, 5 поранених... Авіаналіт в районі військової частини на Київській”, - написав він.
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Годину тому на околиці Броварів в бік Києва було здійснено авіаналіт, є поранені.
Повідомлялось також що Росія вдарила балістичною ракетою “Іскандер” по Києву.
Попередньо було відомо про 6 поранених.