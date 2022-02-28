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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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07:52 • 11436 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

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Авіаналіт у Броварах: одна людина загинула

Авіаналіт у Броварах: одна людина загинула

Київ • УНН

 • 156026 перегляди

КИЇВ. 28 лютого. УНН. Внаслідок авіанальоту на околиці Броварів 5 людей поранені, одна людина загинула, повідомив на Facebook міський голова Броварів Ігор Сапожко, передає УНН.

Цитата

“Уточнюємо наші втрати: 1 загиблий, 5 поранених... Авіаналіт в районі військової частини на Київській”, - написав він.

Додамо

Годину тому на околиці Броварів в бік Києва було здійснено авіаналіт, є поранені.

Повідомлялось також що Росія вдарила балістичною ракетою “Іскандер” по Києву.

Попередньо було відомо про 6 поранених.

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