Авианалет в Броварах: один человек погиб
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. В результате авианалета на окраине Броваров 5 человек ранены, один человек погиб, сообщил в Facebook мэр Броваров Игорь Сапожко, передает УНН.
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“Уточняем наши потери: 1 погибший, 5 раненых... Авианалет в районе воинской части на Киевской”, - написал он.
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Час назад на окраине Броваров в сторону Киева был совершен авианалет, есть раненые.
Сообщалось также что Россия ударила баллистической ракетой "Искандер" по Киеву.
Предварительно было известно о 6 раненых.