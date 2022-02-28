Авианалет в Броварах: один человек погиб

Цитата

“Уточняем наши потери: 1 погибший, 5 раненых... Авианалет в районе воинской части на Киевской”, - написал он.

Добавим

Час назад на окраине Броваров в сторону Киева был совершен авианалет, есть раненые.

Сообщалось также что Россия ударила баллистической ракетой "Искандер" по Киеву.

Предварительно было известно о 6 раненых.