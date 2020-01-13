Авіакатастрофа в Ірані: частина фахівців повертається до України
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. В Україну з Ірану повертається частина українських фахівців, які працювали на місці падіння літака Boeing 737-800NG авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS752. Про це повідомляє "Радіо Свобода" із посиланням на секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова, передає УНН.
"Частина тих фахівців, які вже там непотрібні, ідеться про наших рятувальників, які закінчили всі свої необхідні роботи, повертається в Україну. Вони перетнули кордон, ми робили все необхідне, щоб повернення було безпечним", – розповів Данілов.
Інші українські фахівці продовжують роботу в Ірані, додав він.
"Усі, хто мають залишатися, – хто займається слідством, хто займається питаннями ДНК, хто займається спеціалізованими службами, – всі, хто мають там залишатися, вони залишилися", – наголосив секретар РНБО.
Нагадаємо, літак МАУ зазнав аварії недалеко від столиці Ірану Тегерана, невдовзі після вильоту, вранці 8 січня.
На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану і Канади) і 9 членів екіпажу — громадяни України. Всі загинули. У ніч на 11 січня Іран визнав, що український літак був збитий ракетою.
Наразі Служба безпеки України за фактом авіакатастрофи літака "Міжнародних авіаліній України" в Ірані відкрила кримінальне провадження за трьома статтями Кримінального кодексу України.