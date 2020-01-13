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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 109400 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 111622 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 110132 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 121224 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 102938 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 106732 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 107117 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131728 просмотра

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Авиакатастрофа в Иране: часть специалистов возвращается в Украину

Авиакатастрофа в Иране: часть специалистов возвращается в Украину

Киев  •  УНН

 • 11537 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. В Украине из Ирана возвращается часть украинских специалистов, которые работали на месте падения самолета Boeing 737-800NG авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS752. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, передает УНН.

"Часть тех специалистов, которые уже там ненужны, речь идет о наших спасателей, которые закончили все свои необходимые работы, возвращается в Украину. Они пересекли границу, мы делали все необходимое, чтобы возвращение было безопасным", - рассказал Данилов.

Другие украинские специалисты продолжают работу в Иране, добавил он.

"Все должны оставаться, - кто занимается следствием, кто занимается вопросами ДНК, кто занимается специализированными службами - все, кто имеют там оставаться, они остались", - подчеркнул секретарь СНБО.

Напомним, самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана Тегерана, вскоре после вылета, утром 8 января.

На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа - граждане Украины. Все погибли. В ночь на 11 января Иран признал, что украинский самолет был сбит ракетой.

Сейчас Служба безопасности Украины по факту авиакатастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране открыла уголовное производство по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

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