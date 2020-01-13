Авиакатастрофа в Иране: часть специалистов возвращается в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. В Украине из Ирана возвращается часть украинских специалистов, которые работали на месте падения самолета Boeing 737-800NG авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS752. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, передает УНН.
"Часть тех специалистов, которые уже там ненужны, речь идет о наших спасателей, которые закончили все свои необходимые работы, возвращается в Украину. Они пересекли границу, мы делали все необходимое, чтобы возвращение было безопасным", - рассказал Данилов.
Другие украинские специалисты продолжают работу в Иране, добавил он.
"Все должны оставаться, - кто занимается следствием, кто занимается вопросами ДНК, кто занимается специализированными службами - все, кто имеют там оставаться, они остались", - подчеркнул секретарь СНБО.
Напомним, самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана Тегерана, вскоре после вылета, утром 8 января.
На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа - граждане Украины. Все погибли. В ночь на 11 января Иран признал, что украинский самолет был сбит ракетой.
Сейчас Служба безопасности Украины по факту авиакатастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране открыла уголовное производство по трем статьям Уголовного кодекса Украины.