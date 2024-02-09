Авіакатастрофа у Броварах: в Україні заснували фотопремію імені військового фотографа Миколи Анацького
Київ • УНН
В Україні заснували нову фотопремію імені військового фотографа Миколи Анацького, який загинув у катастрофі гелікоптера в січні 2023 року, щоб відзначити його внесок у документування війни.
В Україні започаткували нову премію у сфері фотомистецтва на честь Миколи Анацького. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні Кабміну, передає УНН із посиланням на МВС.
"Сьогодні Кабінет Міністрів вніс зміни до постанови № 841 "Про премії за досягнення у сфері культури і мистецтва" від 23.11.2016. Згідно з ним доповнено перелік премій у сфері культури і мистецтва позицією "премія імені Миколи Анацького — у сфері фотомистецтва", - йдеться у повідомленні.
Додамо
Микола Анацький — військовий фотограф, що перебував на борту гелікоптера, який розбився 18 січня 2023 року в Броварах.
Микола був родом із Бахмута. Брав участь в АТО, захоплювався фотографією. До загибелі в авіакатастрофі працював у Департаменті комунікації МВС України.
На фото — роботи Миколи. Вічна та незгасима пам'ять