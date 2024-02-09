Авиакатастрофа в Броварах: в Украине учредили фотопремию имени военного фотографа Николая Анацкого

В Украине учредили новую премию в сфере фотоискусства в честь Николая Анацкого. Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина, передает УНН со ссылкой на МВД.

"Сегодня Кабинет Министров внес изменения в постановление № 841 "О премиях за достижения в сфере культуры и искусства" от 23.11.2016. Согласно ему дополнен перечень премий в сфере культуры и искусства позицией "премия имени Николая Анацкого - в сфере фотоискусства", - говорится в сообщении.

Добавим

Николай Анацкий - военный фотограф, находившийся на борту вертолёта, который разбился 18 января 2023 года в Броварах.

Николай был родом из Бахмута. Участвовал в АТО, увлекался фотографией. До гибели в авиакатастрофе работал в Департаменте коммуникации МВД Украины.

На фото - работы Николая. Вечная и неугасимая память.