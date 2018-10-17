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Авіакатастрофа Су-27: у ВПС США розповіли про загиблого американського льотчика

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Військово-повітряні сили США повідомили, що військовий США, який загинув у катастрофі літака Су-27 під навчань “Чисте небо-2018”, належав до 144-го крила Каліфорнійської авіаційної Національної гвардії. Про це йдеться в повідомленні прес-служби відомства, передає УНН.

“Військовослужбовець США, що постраждав у катастрофі, був членом 144-го крила Каліфорнійської авіаційної Національної гвардії, яка базується у Фресно, штат Каліфорнія. Пілот разом з українським колегою брав участь у одиночному ознайомлювальному польоті. Жоден інший літак не був задіяний у інциденті”, — заявили в прес-службі.

Повідомляється, що особисті дані військовослужбовця не буде оприлюднено протягом 24 годин, поки родина не отримає повідомлення про його загибель.

“Це сумний день для Сполучених Штатів та України. Наші найглибші співчуття родині, друзям та колегам-льотчикам як американського, так і українського льотчика, які загинули в результаті інциденту”, — заявив командувач каліфорнійської нацгвардії та керівник навчань “Чисте небо” генерал-майор Клей Гаррісон.

Крім того, зазначається,що уряд Сполучених Штатів також проводить розслідування щодо встановлення причини аварії.

Як повідомляв УНН, у вівторок військовий літак Су-27 впав на Вінниччині.

За даними Генерального штабу ЗСУ, обоє пілотів, один з яких — офіцер повітряних сил Збройних Сил України, другий — військовослужбовець повітряних сил Національної гвардії США, загинули.

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