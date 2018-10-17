Авіакатастрофа Су-27: у ВПС США розповіли про загиблого американського льотчика

КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Військово-повітряні сили США повідомили, що військовий США, який загинув у катастрофі літака Су-27 під навчань “Чисте небо-2018”, належав до 144-го крила Каліфорнійської авіаційної Національної гвардії. Про це йдеться в повідомленні прес-служби відомства, передає УНН.