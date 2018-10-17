Авиакатастрофа Су-27: в ВВС США рассказали о погибшем американском летчике
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Военно-воздушные силы США сообщили, что военный США, погибший в катастрофе самолета Су-27 во время учений "Чистое небо-2018", принадлежал к 144-му крылу Калифорнийской авиационной Национальной гвардии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передает УНН.
“Военнослужащий США, пострадавший в катастрофе, был членом 144-го крыла Калифорнийской авиационной Национальной гвардии, которая базируется в Фресно, штат Калифорния. Пилот вместе с украинским коллегой участвовал в одиночном ознакомительном полете. Ни один другой самолет не был задействован в инциденте”, — заявили в пресс-службе.
Сообщается, что личные данные военнослужащего не будут показываться публично в течение 24 часов, пока семья не получит сообщение о его гибели.
“Это печальный день для Соединенных Штатов и Украины. Наши глубокие соболезнования семье, друзьям и коллегам-летчикам как американского, так и украинского летчика, погибших в результате инцидента”, — заявил командующий калифорнийской Нацгвардии и руководитель учений “Чистое небо” генерал-майор Клей Гаррисон.
Кроме того, отмечается, что правительство Соединенных Штатов также проводит расследование по установлению причины аварии.
Как сообщал УНН, во вторник военный самолет Су-27 упал в Винницкой области.
По данным Генерального штаба ВСУ, оба пилотов, один из которых — офицер воздушных сил Вооруженных Сил Украины, второй — военнослужащий ВВС Национальной гвардии США, погибли.