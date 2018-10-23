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Аварія поїзда на Тайвані: ймовірною причиною вважають перевищення швидкості

Київ • УНН

 • 9772 перегляди

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Прокуратура Тайваню називає перевищення швидкості ймовірною причиною аварії потягу, у результаті якого загинули люди. Про це УНН повідомляє з посиланням на NHK.

За даними місцевої влади, зараз очевидно, що на вигині траси поїзд рухався зі швидкістю понад 80 кілометрів на годину. Також повідомляється, що влада не виключає можливості того, що швидкість поїзда перевищувала 100 кілометрів на годину.

Зазначено, що технічна несправність малоймовірно могла стати причиною інциденту.

Також повідомляється, що прокуратура допитала машиніста поїзда, підозрюваного в халатності, що призвела до загибелі людей.

Раніше представники керівництва залізничної компанії Тайваню заявляли про можливе відключення автоматичної системи контролю в поїзді.

Поїзд зійшов з рейок в повіті Ілань. У швидкісному поїзді перебували 366 пасажирів. У результаті катастрофи загинули 18 людей, ще 190 пасажирів отримали травми.

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