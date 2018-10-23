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Крушение поезда на Тайване: вероятной причиной считают превышение скорости

Киев  •  УНН

 • 9772 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Прокуратура Тайваня называет превышение скорости вероятной причиной крушения поезда, в результате которого погибли люди. Об этом УНН сообщает со ссылкой на NHK.

По данным местных властей, сейчас очевидно, что на изгибе трассы поезд двигался со скоростью свыше 80 километров в час. Также сообщается, что власти не исключают возможности того, что скорость поезда превышала 100 километров в час.

Указано, что техническая неисправность маловероятно могла стать причиной инцидента.

Также сообщается, что прокуратура допросила машиниста поезда, подозреваемого в халатности, повлекшей гибель людей.

Ранее представители руководства железнодорожной компании Тайваня заявляли о возможном отключении автоматической системы контроля в поезде.

Поезд сошел с рельсов в уезде Илань. В скоростном поезде находились 366 пассажиров. В результате катастрофы погибли 18 человек, еще 190 пассажиров получили травмы.

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