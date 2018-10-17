Аварія на водогоні під Горлівкою: жителям Торецька підвозять воду

МАРУПОЛЬ-КИЇВ. 17 жовтня. УНН. З метою підтримки нормальних умов життєдіяльності населення та забезпечення безперебійного функціонування важливих об’єктів інфраструктури рятувальники спільно з комунальними підприємствами здійснюють підвоз питної та технічної води у місто Торецьк. Про це повідомили у прес-службі ДСНС в Донецькій області, передає УНН.