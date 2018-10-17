Аварія на водогоні під Горлівкою: жителям Торецька підвозять воду

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МАРУПОЛЬ-КИЇВ. 17 жовтня. УНН. З метою підтримки нормальних умов життєдіяльності населення та забезпечення безперебійного функціонування важливих об’єктів інфраструктури рятувальники спільно з комунальними підприємствами здійснюють підвоз питної та технічної води у місто Торецьк. Про це повідомили у прес-службі ДСНС в Донецькій області, передає УНН.

Станом на 17 жовтня без централізованого водопостачання залишається 42 813 люедй.

"17 жовтня починаючи з 8 години ранку рятувальники 22-го Державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Донецькій області здійснюють підвоз води населенню та комунальним закладам освіти міста Торецьк", – зазначили у ДСНС.

Крім того, сьогодні відбудеться підвоз води у смт Північне Торецької міської ради. Загалом для підвозу води населенню залучили 10 одиниць техніки.

Нагадаємо, внаслідок пориву водогону "Горлівка – Торецьк" в районі міста Горлівка, у так званій сірій зоні, зупинене централізоване водопостачання міст Торецьк та Залізне, смт Північний та Південний. Ремонтні роботи на цій ділянці водогону будуть проводити за наявності гарантій безпеки співробітників КП "Компанія "Вода Донбасу".

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