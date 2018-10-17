Авария на водопроводе под Горловкой: жителям Торецка подвозят воду
Киев • УНН
МАРУПОЛЬ-КИЕВ. 17 октября. УНН. С целью поддержания нормальных условий жизнедеятельности населения и обеспечения бесперебойного функционирования важных объектов инфраструктуры спасатели совместно с коммунальными предприятиями осуществляют подвоз питьевой и технической воды в город Торецк. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области, передает УНН.
По состоянию на 17 октября без централизованного водоснабжения остается 42 813 люедй.
"17 октября начиная с 8:00 утра спасатели 22-го Государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области осуществляют подвоз воды населению и коммунальным учреждениям образования города Торецк", – отметили в ГСЧС .
Кроме того, сегодня состоится подвоз воды в пгт Пивничное Торецкое городского совета. Всего для подвоза воды населению привлекли 10 единиц техники.
Напомним, в результате порыва водопровода "Горловка – Торецк" в районе города Горловка, в так называемой серой зоне, остановлено централизованное водоснабжение городов Торецк и Железное, пгт Пивничное и Пивденное. Ремонтные работы на этом участке водопровода будут проводить при наличии гарантий безопасности сотрудников КП "Компания "Вода Донбасса".