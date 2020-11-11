Аварія на трасі "Київ-Одеса": дві людини загинуло, ще двох — доставлено до лікарні
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. У Білоцерківському районі сталася ДТП за участю 5 автомобілів, у результаті якої дві людини загинули, ще двоє — доставлені до лікарні. Про це УНН повідомили у пресслужбі поліції Київщини.
ДТП сталася вчора, 10 листопада, приблизно о 21:00 на трасі "Київ — Одеса", у селі Гребінки Білоцерківського району.
"За попередніми даними, водій автомобіля "ВАЗ" виїхав на зустрічну смугу, не впоравшись із керуванням. Це стало причиною зіткнення ще чотирьох автомобілів. У результаті водій та пасажир "ВАЗу" загинули, ще дві людини доправлені до лікарні", - повідомили у поліції.
Також, правоохоронці зазначили, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України ("Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами").
Нагадаємо, що у Києві розслідують обставини ДТП за участі судді та неповнолітнього водія мотоцикла, справу передано на розгляд Державного бюро розслідувань.
Також, у Дніпрі в ніч на середу, 11 листопада, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю 5 автомобілів, внаслідок якої загинула одна людина, ще двоє отримали травми.