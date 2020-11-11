Авария на трассе "Киев-Одесса": два человека погибли, еще двое - доставлены в больницу

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КИЕВ. 11 ноября. УНН. В Белоцерковском районе произошло ДТП с участием 5 автомобилей, в результате которого два человека погибли, еще двое - доставлены в больницу. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

ДТП произошло вчера, 10 ноября, около 21:00 на трассе "Киев - Одесса", в селе Гребенки Белоцерковского района.

"По предварительным данным, водитель автомобиля "ВАЗ" выехал на встречную полосу, не справившись с управлением. Это стало причиной столкновения еще четырех автомобилей. В результате водитель и пассажир "ВАЗа" погибли, еще два человека доставлены в больницу", - сообщили в полиции.

Также правоохранители отметили, что по данному факту возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами").

Напомним, что в Киеве расследуют обстоятельства ДТП с участием судьи и несовершеннолетнего водителя мотоцикла, дело передано на рассмотрение Государственного бюро расследований.

Также, в Днепре в ночь на среду, 11 ноября, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 5 автомобилей, в результате которого погиб один человек, еще двое получили травмы.

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