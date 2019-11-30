Аварія на Дунаї з участю капітана-українця: захист визначився з розміром компенсацій родинам жертв

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Адвокат двох загиблих у катастрофі на Дунаї 29 травня біля мосту Марґіт у Будапешті членів корабельної команди прогулянкового катера "Русалка" Крістіан Ґуяш в п’ятницю заявив, що угорська сторона захисту вимагатиме від швейцарської компанії Viking Sigyn у суді над українським капітаном Юрієм Ц. виплати по одному мільйону швейцарських франків родичам загиблих. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.