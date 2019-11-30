Аварія на Дунаї з участю капітана-українця: захист визначився з розміром компенсацій родинам жертв
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Адвокат двох загиблих у катастрофі на Дунаї 29 травня біля мосту Марґіт у Будапешті членів корабельної команди прогулянкового катера "Русалка" Крістіан Ґуяш в п’ятницю заявив, що угорська сторона захисту вимагатиме від швейцарської компанії Viking Sigyn у суді над українським капітаном Юрієм Ц. виплати по одному мільйону швейцарських франків родичам загиблих. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Рівень матеріальної відповідальності українця визначатиме його швейцарська фірма-роботодавець.
Адвокат додав, що сім’ї потерпілих можуть вимагати такого відшкодування матеріальних збитків незалежно від результатів кримінального провадження над капітаном круїзного судна "Вікінґ" 64-річним Юрієм Ц.
Крістіан Ґуяш сказав, що вже звернувся по допомогу до своїх швейцарських колег-юристів із проханням зробити відповідні обрахунки щодо можливих розмірів компенсації, виходячи з чинного законодавства Швейцарії.
"Якщо не вдасться дійти згоди на досудовій стадії переговорів і доведеться іти в суд, будемо виходити з чинної швейцарської практики, згідно з якою захист може вимагати сплати одного мільйона швейцарських франків, або трьохсот мільйонів угорських форинтів у кожному окремому випадку. Якщо компанії доведеться платити за кожну жертву катастрофи, то її керівництво опиниться у великій халепі. І тільки від трудового договору Юрія Ц. залежить, скільки вони стягуватимуть із нього", – зазначив угорський адвокат.
Нагадаємо, 28 листопада прокуратура Будапешта висунула офіційне звинувачення українському капітану Юрію Ц., 64-річному одеситові. Воно ґрунтується на тому, що, згідно з правилами руху річкових суден, команді круїзного судна "Вікінґ" потрібно було зв’язатися по радіо із "Русалкою", оскільки більший пароплав рухався швидше і мав повідомити сусіда про намір здійснити обгін зліва.
29 травня на Дунаї у Будапешті зіткнулися велике круїзне судно "Вікінґ" та малий прогулянковий катер "Русалка". Від сильного удару катер затонув приблизно за 7 секунд. Із 35 людей, переважно туристів із Південної Кореї, вижили тільки семеро. Тіло одного пасажира досі не знайшли.