Авария на Дунае с участием капитана-украинца: защита определилась с размером компенсаций семьям жертв

Уровень материальной ответственности украинском определять его швейцарская фирма-работодатель.

Адвокат добавил, что семьи пострадавших могут требовать такого возмещения материального ущерба независимо от результатов уголовного производства над капитаном круизного судна "Викинг" 64-летним Юрием Ц.

Кристиан Гуяш сказал, что уже обратился за помощью к своим швейцарских коллег-юристов с просьбой сделать соответствующие расчеты относительно возможных размеров компенсации, исходя из действующего законодательства Швейцарии.

"Если не удастся договориться на досудебной стадии переговоров и придется идти в суд, будем исходить из действующей швейцарской практики, согласно которой защита может требовать уплаты одного миллиона швейцарских франков, или трехсот миллионов венгерских форинтов в каждом отдельном случае. Если компании придется платить за каждую жертву катастрофы, то ее руководство окажется в большой беде. И только от трудового договора Юрия Ц. зависит, сколько они будут взимать с него", - отметил венгерский адвокат.

Напомним, 28 ноября прокуратура Будапешта предъявила официальное обвинение украинском капитану Юрию Ц., 64-летнему одесситу. Оно основывается на том, что, согласно правилам движения речных судов, команде круизного судна "Викинг" нужно было связаться по радио с "Русалкой", поскольку больше пароход двигался быстрее и должен был сообщить соседа о намерении совершить обгон слева.

29 мая на Дунае в Будапеште столкнулись большое круизное судно "Викинг" и малый прогулочный катер "Русалка". От сильного удара катер затонул примерно за 7 секунд. Из 35 человек, в основном туристов из Южной Кореи, выжили только семеро. Тело одного пассажира до сих пор не нашли.