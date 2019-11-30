Авария на Дунае с участием капитана-украинца: защита определилась с размером компенсаций семьям жертв
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Адвокат двух погибших в катастрофе на Дунае 29 мая у моста Маргит в Будапеште членов корабельной команды прогулочного катера "Русалка" Кристиан Гуяш в пятницу заявил, что венгерская сторона защиты будет требовать от швейцарской компании Viking Sigyn в суде над украинским капитаном Юрием Ц. выплаты по одному миллиону швейцарских франков родственникам погибших. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Уровень материальной ответственности украинском определять его швейцарская фирма-работодатель.
Адвокат добавил, что семьи пострадавших могут требовать такого возмещения материального ущерба независимо от результатов уголовного производства над капитаном круизного судна "Викинг" 64-летним Юрием Ц.
Кристиан Гуяш сказал, что уже обратился за помощью к своим швейцарских коллег-юристов с просьбой сделать соответствующие расчеты относительно возможных размеров компенсации, исходя из действующего законодательства Швейцарии.
"Если не удастся договориться на досудебной стадии переговоров и придется идти в суд, будем исходить из действующей швейцарской практики, согласно которой защита может требовать уплаты одного миллиона швейцарских франков, или трехсот миллионов венгерских форинтов в каждом отдельном случае. Если компании придется платить за каждую жертву катастрофы, то ее руководство окажется в большой беде. И только от трудового договора Юрия Ц. зависит, сколько они будут взимать с него", - отметил венгерский адвокат.
Напомним, 28 ноября прокуратура Будапешта предъявила официальное обвинение украинском капитану Юрию Ц., 64-летнему одесситу. Оно основывается на том, что, согласно правилам движения речных судов, команде круизного судна "Викинг" нужно было связаться по радио с "Русалкой", поскольку больше пароход двигался быстрее и должен был сообщить соседа о намерении совершить обгон слева.
29 мая на Дунае в Будапеште столкнулись большое круизное судно "Викинг" и малый прогулочный катер "Русалка". От сильного удара катер затонул примерно за 7 секунд. Из 35 человек, в основном туристов из Южной Кореи, выжили только семеро. Тело одного пассажира до сих пор не нашли.