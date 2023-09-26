Аварія на Дунаї: капітана-українця засудили до ув'язнення
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Капітан круїзного лайнера, який зіткнувся з невеликим туристичним судном на річці Дунай у Будапешті, внаслідок чого загинули 28 людей, засуджено до п'яти років ув'язнення, повідомляє BBC News, пише УНН.
Деталі
Під час зливи у травні 2019 року судно Mermaid, що перевозило південнокорейських туристів, затонуло за кілька секунд після аварії.
Український капітан круїзного лайнера Vikyn Sigyn заперечував провину, але був визнаний винним у грубій недбалості, пише видання. Як повідомляється, очікується, що він подасть апеляцію.
Капітан Viking Sigyn, який перебуває під вартою з 2019 року, заявив суду, що "глибоко шкодує" про смертельну аварію.
"Я не можу позбутися спогадів про цю жахливу трагедію ні на хвилину, не можу спати і думаю, що це те, з чим мені доведеться жити все життя", - сказав він.
68-річного чоловіка суд виправдав за обвинуваченням у ненаданні допомоги.
Доповнення
Круїзний лайнер Viking Sigyn зіткнувся з туристичним судном Mermaid одразу після 21:00 за місцевим часом 29 травня 2019 року, коли обидва судна проходили під мостом Маргіт у Будапешті.
Семеро з 35 людей, які перебували на борту, були врятовані, кілька тіл були швидко знайдені, але інші були віднесені річкою або опинилися в пастці всередині човна.
Поліція повідомила, що човен затонув за кілька секунд після зіткнення.
25 із загиблих були південнокорейцями. Загинули також капітан Mermaid та член екіпажу.
Внаслідок аварії вижили лише семеро корейських пасажирів, а один кореєць досі вважається зниклим безвісти.