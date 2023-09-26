Авария на Дунае: капитана-украинца приговорили к тюремному заключению
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Капитан круизного лайнера, который столкнулся с небольшим туристическим судном на реке Дунай в Будапеште, в результате чего погибли 28 человек, приговорен к пяти годам заключения, сообщает BBC News, пишет УНН.
Детали
Во время ливня в мае 2019 года судно Mermaid, перевозившее южнокорейских туристов, затонуло через несколько секунд после аварии.
Украинский капитан круизного лайнера Vikyn Sigyn отрицал вину, но был признан виновным в грубой халатности, пишет издание. Как сообщается, ожидается, что он подаст апелляцию.
Капитан Viking Sigyn, который находится под стражей с 2019 года, заявил суду, что "глубоко сожалеет" о смертельной аварии.
"Я не могу избавиться от воспоминаний об этой ужасной трагедии ни на минуту, не могу спать и думаю, что это то, с чем мне придется жить всю жизнь", - сказал он.
68-летнего мужчину суд оправдал по обвинению в неоказании помощи.
Дополнение
Круизный лайнер Viking Sigyn столкнулся с туристическим судном Mermaid сразу после 21:00 по местному времени 29 мая 2019 года, когда оба судна проходили под мостом Маргит в Будапеште.
Семь из 35 человек, находившихся на борту, были спасены, несколько тел были быстро найдены, но другие были унесены рекой или оказались в ловушке внутри лодки.
Полиция сообщила, что лодка затонула через несколько секунд после столкновения.
25 из погибших были южнокорейцами. Погибли также капитан Mermaid и член экипажа.
В результате аварии выжили только семь корейских пассажиров, а один кореец до сих пор считается пропавшим без вести.