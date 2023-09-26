Авария на Дунае: капитана-украинца приговорили к тюремному заключению

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КИЕВ. 26 сентября. УНН. Капитан круизного лайнера, который столкнулся с небольшим туристическим судном на реке Дунай в Будапеште, в результате чего погибли 28 человек, приговорен к пяти годам заключения, сообщает BBC News, пишет УНН.

Детали

Во время ливня в мае 2019 года судно Mermaid, перевозившее южнокорейских туристов, затонуло через несколько секунд после аварии.

Украинский капитан круизного лайнера Vikyn Sigyn отрицал вину, но был признан виновным в грубой халатности, пишет издание. Как сообщается, ожидается, что он подаст апелляцию.

Капитан Viking Sigyn, который находится под стражей с 2019 года, заявил суду, что "глубоко сожалеет" о смертельной аварии.

"Я не могу избавиться от воспоминаний об этой ужасной трагедии ни на минуту, не могу спать и думаю, что это то, с чем мне придется жить всю жизнь", - сказал он.

68-летнего мужчину суд оправдал по обвинению в неоказании помощи.

Дополнение

Круизный лайнер Viking Sigyn столкнулся с туристическим судном Mermaid сразу после 21:00 по местному времени 29 мая 2019 года, когда оба судна проходили под мостом Маргит в Будапеште.

Семь из 35 человек, находившихся на борту, были спасены, несколько тел были быстро найдены, но другие были унесены рекой или оказались в ловушке внутри лодки.

Полиция сообщила, что лодка затонула через несколько секунд после столкновения.

25 из погибших были южнокорейцами. Погибли также капитан Mermaid и член экипажа.

В результате аварии выжили только семь корейских пассажиров, а один кореец до сих пор считается пропавшим без вести.

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