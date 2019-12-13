Аваков заявив, що у справі Марківа вдалося встановити низку важливих деталей

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Слідчі Національної поліції України продовжують роботу у справі нацгвардійця Віталія Марківа, де останнім часом вдалося встановити ряд важливих деталей, здатних наблизити нас до істини. На цьому наголосив глава МВС Арсен Аваков під час зустрічі з Уповноваженою з прав людини Людмилою Денісовою та послом Італії Давідом Ла Челілія, передає УНН із посиланням на пресслужбу МВС.