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Аваков заявив, що у справі Марківа вдалося встановити низку важливих деталей

Аваков заявив, що у справі Марківа вдалося встановити низку важливих деталей

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Слідчі Національної поліції України продовжують роботу у справі нацгвардійця Віталія Марківа, де останнім часом вдалося встановити ряд важливих деталей, здатних наблизити нас до істини. На цьому наголосив глава МВС Арсен Аваков під час зустрічі з Уповноваженою з прав людини Людмилою Денісовою та послом Італії Давідом Ла Челілія, передає УНН із посиланням на пресслужбу МВС.

“Слідчі Національної поліції України продовжують роботу у цій справі, де останнім часом вдалося встановити ряд важливих деталей, здатних наблизити нас до істини”, - зазначив міністр.

Наголошуючи на важливості українсько-італійського співробітництва у протидії злочинності, Арсен Аваков поінформував Посла, що українська сторона активно опрацьовує запропонований на її розгляд проект Угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Італійської Республіки про співробітництво у сфері безпеки. Згаданий документ покликаний посилити двосторонню взаємодію у правоохоронній сфері на зміну чинній однак уже застарілій міжвідомчій угоді від 1993 року.

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За даними МВС, главу італійської дипломатичної місії було офіційно поінформовано про підсумки здійсненої минулого тижня поїздки в Мілан представників Секретаріату Уповноваженої з прав людини ВР України з метою відвідання засудженого в Італії військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа, який утримується у міланській виправній колонії “Опера”.

Людмила Денісова висловила вдячність італійський стороні за надану можливість зустрітися у пенітенціарному закладі з ув’язненим українським громадянином, акцентувавши на важливості неухильного дотримання прав Віталія Марківа відповідно до зобов’язань держав, визначених рамками Загальної Декларації Прав Людини ГА ООН. Вона також повідомила про своє звернення до Комісара Ради Європи з прав людини Дуні Міятович із закликом тримати на контролі цю резонансну справу. Йшлося також про готовність України та представників сторони захисту Віталія Марківа застосувати всі правові засоби задля забезпечення справедливості та перегляду вироку суду першої інстанції в апеляційному порядку.

Як відомо, 20 листопада 2019 року було подано апеляційну скаргу на рішення Суду міста Павія від 12 липня 2019 року, яким військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа визнано причетним до вбивства італійського журналіста Андреа Роккеллі та призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 24 роки. Очікується, що розгляд апеляційної скарги Апеляційним судом округу Ломбардія розпочнеться у першій половині 2020 року. У цьому ж контексті Арсен Аваков вкотре повідомив про зацікавленість МВС України у створенні спільної з італійським слідством робочої групи з метою глибшого та об’єктивнішого розслідування загибелі під Слов’янськом навесні 2014 року італійського журналіста Андреа Роккеллі.

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