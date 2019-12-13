Аваков заявил, что в деле Маркива удалось установить ряд важных деталей

"Следователи Национальной полиции Украины продолжают работу по этому делу, где в последнее время удалось установить ряд важных деталей, способных приблизить нас к истине", - отметил министр.

Подчеркивая важность украинского-итальянского сотрудничества в противодействии преступности, Арсен Аваков сообщил послу, что украинская сторона активно прорабатывает предложенный на рассмотрение проект Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Итальянской Республики о сотрудничестве в сфере безопасности. Упомянутый документ призван усилить двустороннее взаимодействие в правоохранительной сфере на смену действующему однако уже устаревшему межведомственному соглашению от 1993 года.

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По данным МВД, главу итальянской дипломатической миссии было официально проинформировано об итогах проведенной на прошлой неделе поездки в Милан представителей Секретариата Уполномоченного по правам человека ВР Украины с целью посещения осужденного в Италии военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива, который содержится в миланской исправительной колонии "Опера".

Людмила Денисова выразила благодарность итальянский стороне за предоставленную возможность встретиться в пенитенциарном заведении с заключенным украинским гражданином, акцентировав важность неукоснительного соблюдения прав Виталия Маркива в соответствии с обязательствами государств, определенных рамками Всеобщей декларации прав человека ГА ООН. Она также сообщила о своем обращении к Комиссару Совета Европы по правам человека Дуни Миятович с призывом держать на контроле это резонансное дело. Речь шла также о готовности Украины и представителей стороны защиты Виталия Маркива применить все правовые средства для обеспечения справедливости и пересмотра приговора суда первой инстанции в апелляционном порядке.

Как известно, 20 ноября 2019 года была подана апелляционная жалоба на решение суда города Павия от 12 июля 2019 года, которым военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива признано причастным к убийству итальянского журналиста Андреа Роккелли и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 24 года. Ожидается, что рассмотрение апелляционной жалобы Апелляционным судом округа Ломбардия начнется в первой половине 2020 года. В этом же контексте Арсен Аваков раз сообщил о заинтересованности МВД Украины в создании совместной с итальянским следствием рабочей группы с целью более глубокого и объективного расследования гибели под Славянском весной 2014 года итальянского журналиста Андреа Роккелли.