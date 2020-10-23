Аваков про опитування на місцевих виборах: у разі порушень будемо діяти згідно із законом
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Форма опитування від Президента України біля виборчих дільниць в день місцевих виборів є коректною, але в разі порушень поліція буде діяти згідно із законом. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков в ході Спеціального Київського Безпекового Форуму 2020, передає УНН.
“Таку форму опитування ми вважаємо коректною, однак, якщо будуть порушення, то ми будемо їх припиняти. Поліція буде діяти без огляду на політичну приналежність. Преференцій ніхто не матиме. Ми будемо діяти з точки зору закону”, — наголосив він.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Орієнтовна вартість "опитування Зеленського" перевищує 100 мільйонів - ОПОРА
Аваков нагадав, що в день волевиявлення біля виборчих дільниць будуть працювати кілька соціологічних кампаній, і партійних в тому числі: “Вони будуть проводити екзит-поли на виході з виборчих дільниць. Однією з таких кампаній буде проводитися опитування по запитанням, озвучених президентом. Їх проводитимуть волонтери у вигляді екзит-полу”, — зазначив Аваков.
Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив про намір провести всеукраїнське опитування, яке складатиметься з п’яти питань, у день голосування на місцевих виборах 25 жовтня. Фінансує цей захід політична партія “Слуга народу”.