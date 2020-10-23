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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 43109 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Аваков об опросе на местных выборах: в случае нарушений будем действовать согласно закону

Аваков об опросе на местных выборах: в случае нарушений будем действовать согласно закону

Киев  •  УНН

 • 12222 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Форма опроса от Президента Украины возле избирательных участков в день местных выборов является корректной, но в случае нарушений полиция будет действовать по закону. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсений Аваков во время Специального Киевского форума 2020, передает УНН.

"Такую форму опроса мы считаем корректной, однако, если будут нарушения, то мы будем их прекращать. Полиция будет действовать без оглядки на политическую принадлежность. Преференций никто иметь не будет. Мы будем действовать с точки зрения закона", - подчеркнул он.

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Аваков напомнил, что в день волеизъявления возле избирательных участков будут работать несколько социологических кампаний, и партийных в том числе: "Они будут проводить экзит-полы на выходе из избирательных участков. Одной из таких кампаний будет проводиться опрос по вопросам, озвученным президентом. Их будут проводить волонтеры в виде экзит-пола", - отметил Аваков.

Напомним, Владимир Зеленский заявил о намерении провести всеукраинский опрос, который будет состоять из пяти вопросов, в день голосования на местных выборах 25 октября. Финансирует это мероприятие политическая партия "Слуга народа".

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