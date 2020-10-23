Аваков об опросе на местных выборах: в случае нарушений будем действовать согласно закону

"Такую форму опроса мы считаем корректной, однако, если будут нарушения, то мы будем их прекращать. Полиция будет действовать без оглядки на политическую принадлежность. Преференций никто иметь не будет. Мы будем действовать с точки зрения закона", - подчеркнул он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ориентировочная стоимость "опроса Зеленского" превышает 100 млн - ОПОРА

Аваков напомнил, что в день волеизъявления возле избирательных участков будут работать несколько социологических кампаний, и партийных в том числе: "Они будут проводить экзит-полы на выходе из избирательных участков. Одной из таких кампаний будет проводиться опрос по вопросам, озвученным президентом. Их будут проводить волонтеры в виде экзит-пола", - отметил Аваков.

Напомним, Владимир Зеленский заявил о намерении провести всеукраинский опрос, который будет состоять из пяти вопросов, в день голосования на местных выборах 25 октября. Финансирует это мероприятие политическая партия "Слуга народа".