"AUS Open": українські тенісисти зроблять пожертви постраждалим від пожеж в Австралії
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Українські тенісисти Катаріна Завацька і Сергій Стаховський долучилася до інших тенісистів світу, які жертвують гроші постраждалим від пожеж в Австралії, інформує УНН з посиланням на Instagram і Twitter тенісистів.
Завацька віддасть 50 дол. за кожен свій ейс на Відкритому чемпіонаті Австралії. Також за кожен ейс на "Австраліан Оупен" буде віддавати Стаховський по 100 дол.
Таким чином, Завацька і Свтіоліна приєдналися до інших тенісистів та тенісисток з пожертвами. На початку року про ініціативу допомогти постраждалим і тим, хто бореться з лісовими пожежами в Австралії, оголосив Нік Кіріос. Ідею тенісиста підтримали його колеги по Туру, а також ATP, WTA і "Tennis Australia".
Додамо, що Завацька повинна розпочати виступи з кваліфікації "AUS Open".
Нагадаємо, що австралійські баскетболісти НБА пожертвували кошти на порятунок лісів Австралії.