"AUS Open": украинские теннисисты сделают пожертвования пострадавшим от пожаров в Австралии
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Украинские теннисисты Катарина Завацкая и Сергей Стаховский присоединилась к другим теннисистам мира, жертвующим деньги пострадавшим от пожаров в Австралии, сообщает УНН со ссылкой на Instagram и Twitter теннисистов.
Завацкая отдаст 50 долл. за каждый свой эйс на Открытом чемпионате Австралии. Также за каждый эйс на "Австралиан Оупен" будет отдавать Стаховский по 100 долл.
Таким образом, Завацкий и Свтиолина присоединились к другим теннисистам и теннисисткам с пожертвованиями. В начале года об инициативе помочь пострадавшим и тем, кто борется с лесными пожарами в Австралии, объявил Ник Кириос. Идею теннисиста поддержали его коллеги по Туру, а также ATP, WTA и "Tennis Australia".
Добавим, что Завацкая должна начать выступления с квалификации "AUS Open".
Напомним, что австралийские баскетболисты НБА пожертвовали средства на спасение лесов Австралии.