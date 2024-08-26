Атаки рф на Україну: Повітряні Сили заявили, що 2 БпЛА перетнули державний кордон з білоруссю

Під час наймасованішої атаки рф на Україну два БпЛА перетнули державний кордон з республікою білорусь. Про це повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук, передає УНН.

Олещук повідомив, що під час наймасованішої повітряної атаки рф було збито 201 повітряну ціль – 102 ракети та 99 ударних БпЛА. Загалом росія запустила 127 ракет та 109 БпЛА.

Крім того, кілька одиниць БпЛА локаційно втрачені на території України, ще два – перетнули державний кордон з республікою білорусь