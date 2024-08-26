Атаки рф на Украину: Воздушные Силы заявили, что 2 БпЛА пересекли государственную границу с Беларусью

Во время самой массированной атаки рф на Украину два БпЛА пересекли государственную границу с республикой Беларусь. Об этом сообщил командующий Воздушных Сил Николай Олещук, передает УНН.

Олещук сообщил, что во время самой массированной воздушной атаки рф была сбита 201 воздушная цель - 102 ракеты и 99 ударных БпЛА. В общем россия запустила 127 ракет и 109 БПЛА.

Кроме того, несколько единиц БпЛА локально потеряны на территории Украины, еще два - пересекли государственную границу с республикой Беларусь - написал Олещук.

Напомним

Мониторинговый телеграм-канал "Беларускі Гаюн" сообщал, что за минувшую ночь во время масштабной атаки рф на Украину дроны-камикадзе типа "Shahed" трижды могли заходить на территорию Беларуси.