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Атаки окупантів на Миколаївщині: загинула цивільна особа

Атаки окупантів на Миколаївщині: загинула цивільна особа

Київ • УНН

 • 29169 перегляди

Загарбники завдали ударів по Миколаївській області. Внаслідок обстрілу Очакова загинула 70-річна жінка, пошкоджено житлові будинки та автомобіль у Дмитрівці.

Минулої доби сили терористичного війська завдали кілька ударів Миколаївщині. На жаль, через ворожу агресію загинула цивільна особа. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.

Деталі

За інформацією районних військових адміністрацій, о 08:05 та 16:22 ворожі дрони типу FPV атакували Куцурубську громаду. У селі Дмитрівка пошкоджено житловий будинок та автомобіль. На щастя, постраждалих немає.

О 16:50 ворог обстріляв мінометами акваторію Очаківської громади, а о 19:45 здійснив артилерійський удар по місту Очаків. Внаслідок одного з обстрілів, на жаль, загинула 70-річна жінка. Крім того, було пошкоджено житловий будинок.

Ворожий обстріл Очакова: загинула 70-річна жінка08.09.24, 21:58 • 28076 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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