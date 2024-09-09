Атаки окупантів на Миколаївщині: загинула цивільна особа
Київ • УНН
Загарбники завдали ударів по Миколаївській області. Внаслідок обстрілу Очакова загинула 70-річна жінка, пошкоджено житлові будинки та автомобіль у Дмитрівці.
Минулої доби сили терористичного війська завдали кілька ударів Миколаївщині. На жаль, через ворожу агресію загинула цивільна особа. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.
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За інформацією районних військових адміністрацій, о 08:05 та 16:22 ворожі дрони типу FPV атакували Куцурубську громаду. У селі Дмитрівка пошкоджено житловий будинок та автомобіль. На щастя, постраждалих немає.
О 16:50 ворог обстріляв мінометами акваторію Очаківської громади, а о 19:45 здійснив артилерійський удар по місту Очаків. Внаслідок одного з обстрілів, на жаль, загинула 70-річна жінка. Крім того, було пошкоджено житловий будинок.
Ворожий обстріл Очакова: загинула 70-річна жінка08.09.24, 21:58 • 28076 переглядiв