Атаки оккупантов на Николаевщине: погиб гражданский человек

За прошедшие сутки силы террористического войска нанесли несколько ударов Николаевщине. К сожалению, из-за вражеской агрессии погиб гражданский человек. Об этом сообщает председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.

Детали

По информации районных военных администраций, в 08:05 и 16:22 вражеские дроны типа FPV атаковали Куцурубскую громаду. В селе Дмитровка повреждены жилой дом и автомобиль. К счастью, пострадавших нет.

В 16:50 враг обстрелял минометами акваторию Очаковской громады, а в 19:45 совершил артиллерийский удар по городу Очаков. В результате одного из обстрелов, к сожалению, погибла 70-летняя женщина. Кроме того, был поврежден жилой дом.

Ворожий обстріл Очакова: загинула 70-річна жінка