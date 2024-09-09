Атаки оккупантов на Николаевщине: погиб гражданский человек
Киев • УНН
Захватчики нанесли удары по Николаевской области. В результате обстрела Очакова погибла 70-летняя женщина, повреждены жилые дома и автомобиль в Дмитровке.
За прошедшие сутки силы террористического войска нанесли несколько ударов Николаевщине. К сожалению, из-за вражеской агрессии погиб гражданский человек. Об этом сообщает председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.
Детали
По информации районных военных администраций, в 08:05 и 16:22 вражеские дроны типа FPV атаковали Куцурубскую громаду. В селе Дмитровка повреждены жилой дом и автомобиль. К счастью, пострадавших нет.
В 16:50 враг обстрелял минометами акваторию Очаковской громады, а в 19:45 совершил артиллерийский удар по городу Очаков. В результате одного из обстрелов, к сожалению, погибла 70-летняя женщина. Кроме того, был поврежден жилой дом.
Ворожий обстріл Очакова: загинула 70-річна жінка8 сентября 2024, 18:58 • 25204 просмотра